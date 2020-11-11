Горно-Алтайск, 11 ноября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай в условиях пандемии в разы выросло число нелегальных водителей такси. Об этом рассказал председатель профильного комитета при торгово-промышленной палате Дмитрий Садаков в ходе онлайн-совещания руководителей таксопарков Сибири.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По его словам, контроля в настоящее время нет. При этом случаев заражения коронавирусом среди самих таксистов не зарегистрировано.

«В данный момент контроль за соблюдением масочного режима не осуществляется со стороны Роспотребнадзора и других органов. Есть контроль со стороны агрегаторов: сервисы запрашивают у водителя фотоконтроль маски», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы четырёх регионов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить самозанятым работать в такси. Губернаторы считают, что иностранцы постепенно вытесняют граждан России с рынка такси.

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