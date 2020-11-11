Майкоп, 11 ноября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Власти Республики Адыгея готовы оказывать всестороннюю поддержку предприятиям, работающим на территории региона. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе посещения одного из ведущих предприятий республики — ООО «Комплекс Агро», сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с деятельностью ООО «Комплекс Агро»

ООО «Комплекс Агро» специализируется на переработке фруктов и овощей, производстве соков, детского питания и овощной консервации, оно работает уже 22 года. На предприятии создано около 800 рабочих мест. Сегодня ООО «Комплекс Агро» ежегодно выпускает около 15 тыс. тонн товаров под торговыми марками «Бабушкино лукошко», «Фрумка», «Тёма» и другие. Продукция компании поставляется практически во все регионы страны, а также отправляется на экспорт.

С 2019 года реализуется инвестпроект по модернизации предприятия, в его рамках в Италии и Испании было закуплено современное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 130 млн рублей, в том числе 55 млн рублей — льготный инвестиционный кредит. На данный момент уже запущена линия по производству детского питания в мягкой упаковке мощностью 6 тыс. упаковок в час.

«Для нас очень важно, чтобы экономика развивалась. Мы заинтересованы в наращивании темпов производства предприятий, росте объёмов востребованной и конкурентоспособной продукции в республике. Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть, со своей стороны, готова оказывать таким передовым предприятиям, как ООО «Комплекс Агро», содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки, в том числе введенные руководством страны в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также дал поручению руководству минсельхоза, минэкономразвития и города через различные формы поддержки стимулировать малый и средний бизнес к модернизации своих производств, указал на важность содействия предпринимателям в решении вопросов, возникающих из-за пандемии, вплоть до сопровождения проектов в ручном режиме.