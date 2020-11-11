Глава Адыгеи: Мы готовы оказывать поддержку предприятиям в период пандемии
Майкоп, 11 ноября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Власти Республики Адыгея готовы оказывать всестороннюю поддержку предприятиям, работающим на территории региона. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе посещения одного из ведущих предприятий республики — ООО «Комплекс Агро», сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе главы региона.
ООО «Комплекс Агро» специализируется на переработке фруктов и овощей, производстве соков, детского питания и овощной консервации, оно работает уже 22 года. На предприятии создано около 800 рабочих мест. Сегодня ООО «Комплекс Агро» ежегодно выпускает около 15 тыс. тонн товаров под торговыми марками «Бабушкино лукошко», «Фрумка», «Тёма» и другие. Продукция компании поставляется практически во все регионы страны, а также отправляется на экспорт.
С 2019 года реализуется инвестпроект по модернизации предприятия, в его рамках в Италии и Испании было закуплено современное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 130 млн рублей, в том числе 55 млн рублей — льготный инвестиционный кредит. На данный момент уже запущена линия по производству детского питания в мягкой упаковке мощностью 6 тыс. упаковок в час.
Глава Адыгеи также дал поручению руководству минсельхоза, минэкономразвития и города через различные формы поддержки стимулировать малый и средний бизнес к модернизации своих производств, указал на важность содействия предпринимателям в решении вопросов, возникающих из-за пандемии, вплоть до сопровождения проектов в ручном режиме.