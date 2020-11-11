Москва, 11 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Свободные деньги лучше хранить в банке, в этом уверены 36% жителей России. 46% считают, что следует их забрать, приводит 11 ноября результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Большинство опрошенных (70%) предпочитают сберегать свободные средства и тратить по минимуму. 21% думает, что зарплату или пенсию можно потратить быстро, а сбережения вложить во что-то ценное.

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Имеются сбережения у 65% российских граждан. 61% респондентов хранят их в рублях, 8% — в долларах, 6% — в евро. 35% заявили, что у них нет никаких сбережений.

Телефонный опрос проведен 25 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, беспокоятся и следят за курсом доллара около двух третей жителей России (63%).

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