Барнаул, 11 ноября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Идею продлить на две недели новогодние каникулы корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, ещё одного локдауна экономика не выдержит:

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«Глубинный смысл идеи «Коммунистов России» с продлением каникул понятен — надо хоть как-то о себе напомнить после неутешительных для них результатов единого дня голосования — 2020. Мне кажется, что ещё одного локдауна экономика не выдержит. А власть, как мы видим, не спешит бизнесу помогать. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Мне кажется, что здесь нужно найти баланс: с одной стороны — не развалить экономику (представьте, если 24 дня ничего работать не будет?), а с другой стороны — затормозить пандемию. Поэтому я сторонник ношения средств индивидуальной защиты и реального, а не показушного, контроля за этим. Закрыто все и вся — это не вариант. Это окончательно добьёт экономику, даже если какие-то деньги людям платить. Хотя никто этого делать и не будет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением зарплаты обнародовал председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, необходимость в этом связана с ухудшением ситуации на фоне пандемии коронавируса. По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы выплатами из бюджета.