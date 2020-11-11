Самара, 11 ноября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Последствия «псевдооптимизации» в здравоохранении, которая проводилась с 2012 по 2018 год, приходится исправлять в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства области.

Больница в Арле. 1889

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По его словам, скорее всего, руководству региона сейчас было бы намного легче, если бы в эти годы не был сокращен коечный фонд в медучреждениях области на 5114 коек. В этот же период было уменьшено и число медучреждений на 44 учреждения (с 162 до 118).

Азаров отметил, что сейчас руководству приходится исправлять последствия «псевдооптимизации» системы здравоохранения. По его словам, в сжатые сроки были дополнительно созданы 6100 коек. В короткие сроки планируется увеличить больничный фонд до семи тысяч инфекционных коек для помощи пациентам с внебольничной пневмонией и COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 ноября в Самарской области был выявлен 191 случай заражения коронавирусом. Всего по области было зарегистрировано 17 838 случаев заражения этой инфекцией, при этом 15 719 человек с ней справились.