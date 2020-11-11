Юрга, Кемеровская область, 11 ноября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области начал пополнять реестр кредиторов обанкроченного ООО «Юргинский машиностроительный завод». Долги предприятия, которые в сентябре 2020 года превышали 10,2 млрд рублей, выросли ещё на 17 млн рублей. В реестр добавился завод из Польши с требованием на более 14,9 млн рублей и ряд кредиторов помельче, передаёт ИА REGNUM.

Moneyball.info Юрист

Судья решил «включить требования Домбровской фабрики электрических машин «Дамель», Польша (DFME «DAMEL» S.A.), в размере 14 909 672 руб. 40 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов». В целом в тот же день был удовлетворён десяток заявлений.

Завод был признан банкротом 7 сентября 2020 года. Среди крупных кредиторов отметилась госкорпорация «ВЭБ.РФ».

В конце октября 2020 года с подачи основного собственника было решено «прекратить хозяйственную деятельность» завода, который был градообразующим для 80-тысячной Юрги. К увольнению готовят порядка 800 человек. Само предприятие планируют остановить с конца декабря 2020 года.

Напомним, основным владельцем завода является компания из дивизиона госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал». Именно оно внесло в повестку собрания кредиторов вопрос о деятельности машиностроительного завода.

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