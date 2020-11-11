Москва, 11 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла риски от увеличения длинных операций по РЕПО, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Они направлены на то, чтобы поддерживать процентные ставки на том операционном уровне, который мы для себя определяем, и эти операции вызваны именно неравномерностью расходов бюджета», — заявила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Бюджет достаточно активно занимал сейчас на рынке, основные траты придутся на конец года, и тогда эти деньги поступят в банковскую систему, поэтому эти колебания ликвидности, еще учитывая, что ликвидность неравномерно распределена между банками, именно на это и направлены такие операции», — сказала она, отвечая на вопрос о включении «печатного станка», об увеличении длинных операций по РЕПО.

«Но никакого влияния эти операции на денежно-кредитные условия не имеют. Мы поддерживаем ставки краткосрочные денежного рынка возле ключевой — это наша операционная цель. Никаких рисков нет. Нет, как называется, «включения печатного станка» и инфляционных рисков», — заверила глава ЦБ.