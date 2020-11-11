Общепит Чувашии ждут тотальные проверки из-за «вечеринок и веселья»
Чебоксары, 11 ноября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии проведут «тотальную проверку» предприятий общественного питания в части соблюдения ограничительных мер и могут поставить вопрос об ужесточении режима работы. Связано это с тем, что на фоне суточного роста носителей коронавируса «система здравоохранения задыхается», в то время как отдельные предприятия общепита продолжают работать ночью, проводя вечеринки и становясь очагами заражения коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 ноября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального правительства.
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Руководитель республики в начале заседания поднял проблемные вопросы в условиях пандемии коронавируса. По его словам, «к сожалению, эпидемиологическая ситуация обостряется». Одна из причин — недостаточно эффективная работа мобильных групп по проверке работы общепита, в том числе запрета на ночную работу.
Олег Николаев отметил, что молодёжь, которая там «подхватывает» коронавирус, «потом заражает своих же родственников, в том числе пожилых», которые наиболее тяжело переносят COVID-19.
Руководитель республики напомнил, что ранее почти все регионы ввели запрет на ночную работу общепита. В настоящее время «ситуация с распространением коронавируса усугубляется, система здравоохранения задыхается». Олег Николаев поручил министру экономики Дмитрию Краснову собраться с «деловым сообществом и оперативно обсудить» ситуацию:
Глава региона также поручил профильным министерствам, руководителям администраций Чебоксар и Новочебоксарска провести «тотальную проверку» работы предприятий общественного питания по соблюдению ограничений. И предложил «нерадивых собственников» вызвать на заседание оперативного штаба, чтобы они публично объяснили, почему пренебрегают здоровьем и безопасностью жителей, нарушая установленные нормы.