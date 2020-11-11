Оренбург, 11 ноября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области после смертельного несчастного случая на производственной площадке АО «Уральская сталь» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

СУ СКР по Оренбургской области Площадка цеха, где погиб рабочий

По данным ведомства, вечером 7 ноября 2020 года подручный сталевара находился на рабочем месте и выполнял обязанности по производству, доводке стали и обслуживанию печь-ковша, когда со стены обрушилась затвердевшая смесь шлака и металла. Рабочий получил смертельные травмы.

Следственная группа провела детальный осмотр площадки, где произошла трагедия. Изъяты необходимые документы.

«В рамках расследуемого уголовного дела следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ», — отметили в СУ СКР по Оренбургской области.