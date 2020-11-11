Годовой рекорд по выдаче ипотеки в РФ отразился на вторичном рынке жилья
Барнаул, 11 ноября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Досрочно установленный годовой рекорд по выдаче ипотеки прокомментировал в социальных сетях директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:
Именно поэтому, по словам эксперта, на рынке возник ажиотаж: выставленные на продажу квартиры разлетаются мгновенно.
По его словам, объем предложений на вторичном рынке сократился примерно на 30%.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в РБК со ссылкой на предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG сообщили о рекордных объемах выдачи ипотечных кредитов в России. За 10 месяцев 2020 года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год — 3,25 трлн рублей.
По некоторым оценкам, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.