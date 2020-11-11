Ярославль, 11 ноября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор 4 женщинам и 11 мужчинам, которые обвинялись в торговле синтетическими наркотиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Молоток судьи

У подозреваемых было изъято 2,3 килограмма наркотиков. Преступники действовали на территории Ярославской и Вологодской областей.

«Незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся преступным сообществом (преступной организацией) по схеме со строгим распределением функций и ролей. Одни представители сообщества получали крупные партии наркотических средств, «оптовики-фасовщики» готовили наркотики для их продажи, а «закладчики» осуществляли непосредственно сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Кроме того, в сообщество входили лица, занимавшиеся привлечением «кадров», а также кураторы, курьеры и др. Участники вели обезличенные учётные записи в сети «Интернет» с установленными программами персональной связи для защищенных переговоров, обмена сообщениями и фотографиями», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Всего следствие установило 53 эпизода преступной деятельности наркоторговцев. Одна из обвиняемых Елена Волкова первоначально была отпущено под подписку о невыезде и попыталась скрыться. Ее задержали в аэропорту Минска. В итоге она получила самый большой срок — 13 лет лишения свободы.

Остальные подсудимые приговорены к срокам от 7 до 11,5 лет лишения свободы.