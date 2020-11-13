15:17 11.11.2020

Перезагрузка Мурманского государственного технического университета (МГТУ) попала в 300 самых перспективных проектов, представленных на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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Читайте также: Мурманский вуз перезагрузят под арктические проекты

Для развития туризма в Арктической зоне РФ могут создать онлайн-платформу.

Об этом: Белоусов рассказал о неравномерном ударе пандемии по экономике

Пандемия коронавируса отбросила Россию на 1,5 года назад, заявил 11 ноября вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Власти Бурятии рассчитывают на развитие системы экологических троп, в том числе на берегу Байкала, благодаря национальному проекту по развитию туризма. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов .

В форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» принимает участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин , сообщили в региональной администрации.

По его мнению, на данный момент нет ни одного аргумента в пользу корректировок стратегии развития города.

Коронавирус не внесёт изменений в стратегию развития Москвы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

15:40 11.11.2020

Центр управления регионом сегодня открыли в Мурманске. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Читайте подробнее: В Мурманске открыли Центр управления регионом

15:41 11.11.2020 Осенне-зимняя волна коронавируса в 2020—2021 году будет последним опасным подъёмом распространения этой инфекции. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Более того, если мы весной из него выходили понимая, что осенью столкнемся с серьёзными проблемами и осень ухудшит картину, мы понимали, что будет вторая — осенняя история. То теперь мы понимаем, что осенне-зимняя история будет последней из серьёзных историй», — сказал Собянин. Об этом: Собянин назвал осеннюю волну коронавируса последней

15:42 11.11.2020 Мировая экономика испытывает серьёзные трудности из-за распространения коронавируса. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В мире мировой ВВП схлопнулся существенно — на 5−7%. Ну когда такое было? Это на уровне мировой войнушки. Это нешуточная история», — сказал Собянин. Читайте подробнее: «На уровне мировой войнушки» — Собянин оценил глобальный спад экономики

15:50 11.11.2020 Восстановление экономики после решения проблем с распространением коронавируса должно быть быстрым. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В пользу этого говорит высокий отложенный запрос на услуги и ряд других факторов, полагает глава столицы. Об этом: Собянин не исключил, что начало 2021 года будет хуже 2020 года

15:57 11.11.2020 На борьбу и профилактику коронавируса в Подмосковье уйдёт около десятой части регионального бюджета. Об этом 11 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В Московской области в этом году мы потратим на COVID-19 порядка 10% бюджета — это 60 млрд рублей. То есть на эти 60 млрд рублей мы могли построить садов, школ, дорог, поддержать бизнес. Но все это ушло в средства индивидуальной защиты, таблетки, медикаменты, на врачей, поддержку бизнеса», — сказал Воробьёв. Подробности в материале: Воробьёв назвал финансовые потери Подмосковья от коронавируса

16:28 11.11.2020 Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предложил раз в полгода проводить «Уроки счастья» в школах, объясняя детям, как можно быть счастливым, как ставить перед собой реальные, достижимые, измеримые цели.

16:38 11.11.2020 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика», которое состоялось 11 ноября в формате видеоконференции в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава региона обратил внимание на актуальность развития цифровизации в медицине, в частности, телемедицины. [[[quote-2]]]

16:44 11.11.2020 Через две-три недели столичные власти могут принять решение относительно того, вводить новые ограничения или нет. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению главы города, в столице получается справляться с ростом заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что показатели распространения инфекции растут. Об этом: Собянин не исключил введения новых ограничений через две недели

17:08 11.11.2020 Развитие инфраструктуры Москвы будет продолжено несмотря на текущие финансовые проблемы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В этом году мы справимся. Жирок, который есть в Москве мы съедим. Но в следующем году неоткуда брать. Одновременно 500−600 млрд адресная инвестиционная программа Москвы. Если по-бухгалтерски подойти — все инвестиции в ноль и все в порядке, бюджет сбалансирован», — сказал Собянин. Подробности в материале: Собянин заявил, что не станет сокращать инвестиции в экономику Москву

17:10 11.11.2020 Власти Москвы могут пойти на то, чтобы занять средства для сохранения сбалансированности городского бюджета. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, это может быть сделано, чтобы сохранить уровень расходов адресной инвестиционной программы Москвы. Читайте также: Власти Москвы готовятся взять деньги в долг

17:12 11.11.2020 В Москве пока удаётся справляться с распространением коронавируса без существенных ограничений. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, к осени город сумел подготовиться к росту новых случаев коронавируса. Поэтому, несмотря на распространение инфекции масштабных ограничений не производится. Читайте также: Собянин: Москва справляется с ростом заболеваемости COVID-19

17:23 11.11.2020 Проблемы, связанные с распространением коронавируса в Москве, могут быть решены к маю 2021 года. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Думаю, в мае месяце», — сказал Собянин, отвечая на вопрос относительно сроков окончания пандемии. Читайте также: Собянин назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

17:24 11.11.2020 Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов zdrav-nnov.ru

17:49 11.11.2020 Свердловская область оказалась в числе лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив по количеству идей, которые составят «основу формирования нового вектора развития России». 31 проект от региона вошёл в перечень 300 сильных идей страны, отобранных в результате всероссийского конкурса. Подробности в материале: Средний Урал отличился на конкурсе Агентства стратегических инициатив

18:02 11.11.2020 Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма подписали в онлайн-режиме 11 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Ольга Захарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Читайте также: Калужская область и АСИ будут продвигать промышленный туризм

18:15 11.11.2020 «Сколько бы мы денег ни дали персоналу, в два раза больше заплатив медсестре, мы не заставим ее чаще улыбаться. Нужна работа главного врача по повышению мотивации и по работе в команде. Нужны взаимовыручка, взаимопомощь, система взаимных оценок. Все эти технологии уже давно отработаны в бизнесе, их можно легко переносить в медицинскую систему», — заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал н афоруме «Сильные идеи для нового времени» о том, как улучшить качество медицинской помощи в России. По словам чиновника, в Нижегородской области внедрение новых методов уже началось. «Мы выбрали лечебные организации, где можно сформировать такие команды, где главврач хочет такое делать, и мы видим, как капля за каплей начинает вырабатываться клише в поведении врачей и медсестер, они становятся более внимательными к пациенту».

18:16 11.11.2020 Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Источник: gov-murman.ru

18:20 11.11.2020 Волгоградский предприниматель Павел Рубцов считает, что из-за пандемии коронавируса бизнес стал активно переходить в Сеть. Он принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходил 11 ноября в Москве. Об этом: Предприниматель из Волгограда рассказал о бизнесе в условиях коронавируса

19:50 11.11.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов. Источник: kremlin.ru

20:26 11.11.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Источник: mosreg.ru

22:13 11.11.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин. Источник: mos.ru

22:54 11.11.2020 Флаг России [(cc) jia3ep]

00:11 12.11.2020 Опыт Мурманска в развитии велопроката был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени». «На меня многие старожилы поглядывали с недоумением — ну Север же, какие велосипеды? Я вам скажу: такого бума и активности велосипедного движения я редко где видел. Стало совершенно очевидно: привычные заблуждения, что на Севере это всё не работает, потому что холодно, — это всё неправда», — рассказал губернатор региона Андрей Чибис. Об этом: Мурманский губернатор рассказал, как посадил северян на велосипеды

00:12 12.11.2020 Губернатор Андрей Чибис на форуме «Сильные идеи для нового времени» roscongress.org

03:59 12.11.2020 Глава Якутии Айсен Николаев примет участие в работе форума «Сильные идеи для нового времени». Читайте также: Глава Якутии примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

05:57 12.11.2020 Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в четырёх секциях форума «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве. Он обсудит с экспертами ряд социально значимых тем, посвящённых поддержке и реализации лучших идей регионального развития, роли креативных индустрий, созданию условий для технологического прорыва. Подробности в материале: Кризис доверия в обществе принимает цивилизационный характер: глава Якутии

06:00 12.11.2020 Глава Якутии принимает участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» sakha.gov.ru

08:23 12.11.2020 Власти Москвы расскажут о развитии креативной индустрии в столице на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Читайте также: Мэрия Москвы расскажет о развитии креативной индустрии

09:12 12.11.2020 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в Форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве 11−13 ноября. Глава региона принял участие в сессии «Данные для бизнеса и общественного блага: Data DebatЫ». Глава региона, в частности, поднял вопрос использования и обработки больших данных с целью повышения качества оказания услуг и помощи населению, быстрого реагирования власти на решение проблем. «Именно открытость, прозрачность управления, обеспечение обратной связи между обществом и государственной властью ключ к повышению степени взаимного уважения и доверия», — отметил Игорь Артамонов.

09:13 12.11.2020 Игорь Артамонов принял участие в Форуме «Сильные идеи для нового времени» липецкаяобласть. рф

11:18 12.11.2020 Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко раскритиковал существующую в России формальную систему закрепления за компаниями статуса креативных по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом он заявил 11 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени». Читайте также: Кириенко: система господдержки по кодам ОКВЭД не отвечает запросам времени

12:46 12.11.2020 Форум «Сильные идеи для нового времени» roscongress.org

16:14 12.11.2020 Соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Севастопольским государственным университетом подписано 12 ноября в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Документ подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев. Об этом: Правительство Севастополя, СевГУ и АСИ заключили соглашение

16:50 12.11.2020 О проекте «Сельский гражданин» в рамках тематической сессии Форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив рассказал 12 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Цель идеи не только улучшить качество жизни на селе, но и дать людям возможность поставлять продукцию, выращенную на личных подсобных хозяйствах, в местные учреждения социальной сферы. Читайте подробнее: Рязанский губернатор рассказал о «Сельских гражданах» на форуме АСИ

16:55 12.11.2020 Правительство Рязанской области в ближайшие годы продолжит привлечение инвестиций в наукоёмкие и технологоёмкие отрасли, применяя широкий спектр мер стимулирования инвестиций и привлекая дополнительную поддержку институтов развития и федерального бюджета. Об этом 12 ноября в интервью в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» сказал губернатор Николай Любимов.

17:01 12.11.2020 Молодое поколение необходимо привлекать к формированию облика региона, об этом заявил глава Астраханской области Игорь Бабушкин 12 ноября в ходе панельной дискуссии форума «Сильные идеи для нового времени». «Практическая деятельность руководителя области как раз направлена на создание достойных условий для получения качественного образования, карьерного роста, поддержку бизнеса и развитие комфортной городской среды. И во всех эти процессах должно участвовать наше молодое поколение», — цитирует губернатора Игоря Бабушкина пресс-служба правительства региона. Читайте также: Астраханский губернатор: облик региона должна формировать молодёжь

17:05 12.11.2020 Техническое развитие и развитие региона идут вместе. Об этом на заседании Клуба губернаторов: драйверы технологического развития в регионах в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Мы ставим задачу использовать заделы, а заделы в нашем регионе есть, вы сами сказали, что регион у нас достаточно активный, с богатой историей, промышленный, и это не только, естественно, металлургия… Поэтому использовать накопленные знания, накопленные компетенции крайне важно. При этом не менее важно создавать новые компетенции, потому что чтобы развиваться, конечно, это необходимо. Здесь мы говорим и об искусственном интеллекте, и об IT, и о робототехнике, и т. д., и т. д., и т. д», — сказал глава региона. Читайте подробнее: Челябинский губернатор оценил важность технического развития регионов

17:26 12.11.2020 Правительство Югры и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве. Соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата, продвижение общественно значимых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; реализацию проектов в сфере туризма и многого другого — всего 38 направлений.

18:23 12.11.2020 В Югре технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании клуба губернаторов форума «Сильные идеи для нового времени». Технопарк высоких технологий ХМАО получил статус регионального оператора фонда «Сколково». А разработка резидента технопарка компании «Биоскан», позволяющая быстро оценивать токсичность жидкости, газа, различных сред, вошла в топ-100 лучших изобретений России по версии Роспатента. Об этом: «Перспектив много. Преград нет»: глава Югры о драйверах технического роста

19:16 12.11.2020 Губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме. Фото: ryazangov.ru

07:08 13.11.2020 Югра и Агентство стратегических инициатив подписали пятилетнее соглашение. admhmao.ru

07:58 13.11.2020 Глава Якутии Айсен Николаев на форуме «Сильные идеи для нового времени» рассказал, что на базе возможностей и ресурсов, которые даёт сырьевая экономика, в республике создаётся новая опора — несырьевой сектор. Это стратегическая задача, направленная на преодоление так называемого «логистического проклятия». Читайте также: Власти Якутии пытаются преодолеть «логистическое проклятие

08:11 13.11.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал на форуме «Сильные идеи для нового времени» о региональной поддержке высокотехнологического бизнеса. Среди них первым выделил инфраструктурную поддержку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации. Читайте также: Томский глава рассказал о поддержке высокотехнологического бизнеса

10:08 13.11.2020 Проект расширения калужского аэропорта «Грабцево» начнут реализовывать в 2021 году, сообщил глава региона Владислав Шапша в кулуарах форума АСИ и Росконгресса.

12:10 13.11.2020 В 2019 году в конфликты по поводу развития городской среды было вовлечено около 1 млн граждан России. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации. Подробности в материале: Слушания по проектам городской среды сочли нерабочим механизмом

12:25 13.11.2020 Практика формирования «народного бюджета» позволит улучшить механизм финансирования общественных проектов. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации. Читайте также: «Народный бюджет» сочли эффективным инструментом самообложения граждан

12:31 13.11.2020 В Совете Федерации сформируют команду, которая подготовит условия для повышения уровня доверия между обществом и государством. Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации. Подробности в материале: Матвиенко встретится с авторами проектов «Сильных идей для нового времени»

13:07 13.11.2020 В Калужской области более 10 тыс. человек активно занимается научно-исследовательской деятельностью, а три школы региона вошли в «ТОП-50» лучших в России. Об этом 12 ноября заявил губернатор области Владислав Шапша на заседании клуба глав российских субъектов, которое состоялось в Москве, в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах. Подробности в материале: Калужским технопрорывам содействует качество человеческого капитала — Шапша

14:16 13.11.2020 Сразу шесть проектов, поданных туристско-рекреационным кластером «Гора Белая» (Нижний Тагил, Свердловская область), прошли отбор Ростуризма и получат федеральное финансирование, заявил гендиректора управляющей компании кластера ЛеонидГункевич в Facebook. Подробности в материале: Проекты «Горы Белой» на Урале получат федеральные гранты

14:38 13.11.2020 Губернатор Калужской области Владислав Шапша на форуме. Цитата из трансляции. ideas-forum.ru

14:47 13.11.2020 Правительство, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив (АСИ) должны выработать механизм реализации общественно значимых проектов граждан России. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Подробности в материале: Путин попросил создать модель реализации общественно значимых проектов

14:53 13.11.2020 Особое внимание в формирующемся механизме реализации общественно значимых проектов граждан России нужно уделить идеям молодых людей. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом: Проекты молодых талантов России обязательно «должны полететь» — Путин

15:06 13.11.2020 Свое участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», примет 13 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 13 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Читайте также: Путин выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени» — Песков

15:16 13.11.2020 В России чуть лишь более 25% инвалидов трудоспособного возраста числятся занятыми. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом: Путин: нужно увеличить число занятых среди инвалидов в два раза

15:38 13.11.2020 Проект по подготовке и профориентации самозанятых граждан имеет большие перспективы. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом: Путин поддержал идею проекта подготовки самозанятых на основе WorldSkills

15:46 13.11.2020 У граждан России есть сильное желание сделать свою страну современных и успешным государством. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Граждане хотят построить «благополучную и свободную» Россию — Путин

16:00 13.11.2020 Созидательные силы народа России колоссальные и обязательно должны быть раскрыты. Это позволит вместе построить комфортную страну. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин отметил единство народа России в период пандемии

16:15 13.11.2020 В советские времена образ солдат-героев во время Великой Отечественной войны был смешан с идеологическими установками, однако сегодня необходимо чётко отделять одно от другого. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Читайте также: Память о советских солдатах не должна пострадать от деидеологизации — Путин

16:32 13.11.2020 Вовлечение школьников в работу поисковых отрядов — интересная идея, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Читайте также: Путин оценил идею по вовлечению школьников в работу поисковых отрядов

16:34 13.11.2020 Комплексный механизм реализации общественно-значимых идей российских граждан предложит президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Об этом:Путин предложил запустить комплексный механизм для значимых стартапов

17:01 13.11.2020 Безубыточность вывоза мусора с особо охраняемых природных территорий (ООПТ) поручено обеспечить российскому правительству, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Читайте подробнее: Вывоз мусора из особо охраняемых зон нужно сделать прибыльным — Путин

17:13 13.11.2020 Президент России Владимир Путинподдержал предложение создать интернет-платформу для молодых предпринимателей. Об этом глава российского государства рассказал в ходе форума «Сильные идеи для нового времени». На форуме, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волковиз Анапы предложил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей «Вверх», так как в школе нет обучения основам предпринимательства, поэтому многие инициативные молодые люди не знают, как начать свое дело. Читайте также: Путин одобрил идею интернет-платформы для молодых предпринимателей

17:19 13.11.2020 На конкурс «Сильные идеи для нового времени» поступило 15 тысяч предложений из 84 субъектов Российской Федерации, заявила 13 ноября глава АСИ Светлана Чупшева на пленарном заседании профильного форума. Она отметила, что возрастных ограничений не накладывалось. Так что самым младшим оказался 11-летний юноша, а самым взрослым — мужчина 84 лет. [[[quote-3]]]

Об этом: Глава АСИ назвала число поступивших на конкурс «идей для нового времени»