В Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени» — все новости
С программой форума можно ознакомиться здесь.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках деловой программы поделится опытом региона о защите прав детей, расскажет об инвестиционной стратегии развития субъекта, которая в том числе позволяет привлекать новых инвесторов в условиях пандемии коронавируса, а также представит промежуточные итоги и планы по развитию ветроэнергетики.
Югра готова стать пилотным регионом по отработке проектов и развитию креативных индустрий в России. С таким предложением 11 ноября выступила губернатор ХМАО Наталья Комарова на сессии «Потенциал креативных индустрий для России будущего» форума «Сильные идеи для нового времени».
Наталья Комарова отметила, что предмет развития креативных индустрий в регионах лежит в плоскости вопроса «Вам помочь или не мешать?». Чтобы помочь, в Югре был создан и принят закон о креативных индустриях. Причём создавать данный документ приходилось с нуля, ибо в действующем федеральном законодательстве отсутствует даже само понятие «креативные индустрии».
Подробности в материале: Югра готова стать всероссийским центром развития креативных индустрий
В рамках подготовки к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени» десять идей от Ульяновской области вошли в топ-1000 проектов России, один проект попал в топ-100. Это проект ульяновского клуба гражданского образования «Онлайн-школа удаленных профессий «АРС».
Рабочая группа с участием представителей администрации президента РФ и правительства будет создана для развития креативных индустрий, сообщил 11 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Собянин выразил надежду, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года.
Власти Московской области направят около 10% бюджета региона на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Андрей Воробьев на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Столичные власти не планируют менять стратегию развития Москвы из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Европа не может остановить коронавирус, несмотря на введенные локдауны.
«Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост — рост заболеваемости, рост госпитализации», — сказал Собянин в рамках форума.
Реальные расходы и дефицит бюджета необходимо будет сократить в 2021 году — первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме.
Москва выйдет из осеннего подъема заболеваемости COVID-19 через несколько месяцев, завил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Порядка 10% бюджета будет направлено властями Московской области на борьбу с коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».
Подробности в материале: Московская область потратит на борьбу с коронавирусом около 10% бюджета
Ситуация с коронавирусом поможет найти новые способы поддержки бизнеса и создания рабочих мест, завил губернатор Московской области Андрей Воробьев:
«Если мы умные, должны принять грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее».
Одна из ключевых проблем, которые предстоит решить в 2021 году, — это проблема бюджета. Об этом на форуме заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он указал на «гигантский бюджетный дефицит», который сложился в этом году — 4,4% ВВП.
Читайте также: Белоусов назвал ключевую проблему России в 2021 году
Экономика Москвы вернётся в норму к концу 2021 года, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы
Соглашение о намерении развивать промышленный туризм подписали главы Калужской, Владимирской и Ульяновской областей и агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
Читайте подробнее: В Калуге, Владимире и Ульяновске займутся развитием промышленного туризма
Власти столицы России не собираются менять стратегию развития Москвы из-за ситуации, которая сложилась на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом 11 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».
Об этом: Власти Москвы не изменят стратегию развития города из-за пандемии — Собянин
Туристическая отрасль столицы просела на 60%. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Это отражается на жизни города. И огромные потоки туристического бизнеса, которые схлопнулись. Сегодня имеем минус 60% по гостиничному сектору. Это связано напрямую с тем, что потоки с Европы с других стран обнулились», — сказал Собянин.
Подробности в материале: Собянин рассказал об обнулении туристических потоков в Москве
Москва выйдет из осеннего подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией через несколько месяцев. Такой прогноз на форуме «Сильные идеи для нового времени» сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин спрогнозировал сроки выхода Москвы из пика пандемии
Экономика столицы сильно диверсифицирована по отраслям, что даёт ей дополнительный запас прочности. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Москва очень диверсифицированный город. Она не зависит от чего-то одного — все сектора представлены примерно одинаково в структуре города и создают устойчивый баланс», — сказал Собянин.
Читайте подробнее: Собянин оценил запас прочности московской экономики
Перезагрузка Мурманского государственного технического университета (МГТУ) попала в 300 самых перспективных проектов, представленных на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Читайте также: Мурманский вуз перезагрузят под арктические проекты
Для развития туризма в Арктической зоне РФ могут создать онлайн-платформу.
Подробнее:
Глава Коми предложил создать туристическую онлайн-платформу для Арктики
Пандемия коронавируса отбросила Россию на 1,5 года назад, заявил 11 ноября вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Об этом: Белоусов рассказал о неравномерном ударе пандемии по экономике
Власти Бурятии рассчитывают на развитие системы экологических троп, в том числе на берегу Байкала, благодаря национальному проекту по развитию туризма. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.
Читайте подробнее: Экотропы на Байкале могут получить развитие благодаря нацпроекту
В форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» принимает участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщили в региональной администрации.
Коронавирус не внесёт изменений в стратегию развития Москвы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его мнению, на данный момент нет ни одного аргумента в пользу корректировок стратегии развития города.
Центр управления регионом сегодня открыли в Мурманске. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Мурманске открыли Центр управления регионом
Осенне-зимняя волна коронавируса в 2020—2021 году будет последним опасным подъёмом распространения этой инфекции. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Более того, если мы весной из него выходили понимая, что осенью столкнемся с серьёзными проблемами и осень ухудшит картину, мы понимали, что будет вторая — осенняя история. То теперь мы понимаем, что осенне-зимняя история будет последней из серьёзных историй», — сказал Собянин.
Об этом: Собянин назвал осеннюю волну коронавируса последней
Мировая экономика испытывает серьёзные трудности из-за распространения коронавируса. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В мире мировой ВВП схлопнулся существенно — на 5−7%. Ну когда такое было? Это на уровне мировой войнушки. Это нешуточная история», — сказал Собянин.
Читайте подробнее: «На уровне мировой войнушки» — Собянин оценил глобальный спад экономики
Восстановление экономики после решения проблем с распространением коронавируса должно быть быстрым. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В пользу этого говорит высокий отложенный запрос на услуги и ряд других факторов, полагает глава столицы.
Об этом: Собянин не исключил, что начало 2021 года будет хуже 2020 года
На борьбу и профилактику коронавируса в Подмосковье уйдёт около десятой части регионального бюджета. Об этом 11 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В Московской области в этом году мы потратим на COVID-19 порядка 10% бюджета — это 60 млрд рублей. То есть на эти 60 млрд рублей мы могли построить садов, школ, дорог, поддержать бизнес. Но все это ушло в средства индивидуальной защиты, таблетки, медикаменты, на врачей, поддержку бизнеса», — сказал Воробьёв.
Подробности в материале: Воробьёв назвал финансовые потери Подмосковья от коронавируса
Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предложил раз в полгода проводить «Уроки счастья» в школах, объясняя детям, как можно быть счастливым, как ставить перед собой реальные, достижимые, измеримые цели.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика», которое состоялось 11 ноября в формате видеоконференции в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава региона обратил внимание на актуальность развития цифровизации в медицине, в частности, телемедицины.
Через две-три недели столичные власти могут принять решение относительно того, вводить новые ограничения или нет. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы города, в столице получается справляться с ростом заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что показатели распространения инфекции растут.
Об этом: Собянин не исключил введения новых ограничений через две недели
Развитие инфраструктуры Москвы будет продолжено несмотря на текущие финансовые проблемы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В этом году мы справимся. Жирок, который есть в Москве мы съедим. Но в следующем году неоткуда брать. Одновременно 500−600 млрд адресная инвестиционная программа Москвы. Если по-бухгалтерски подойти — все инвестиции в ноль и все в порядке, бюджет сбалансирован», — сказал Собянин.
Подробности в материале: Собянин заявил, что не станет сокращать инвестиции в экономику Москву
Власти Москвы могут пойти на то, чтобы занять средства для сохранения сбалансированности городского бюджета. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, это может быть сделано, чтобы сохранить уровень расходов адресной инвестиционной программы Москвы.
Читайте также: Власти Москвы готовятся взять деньги в долг
В Москве пока удаётся справляться с распространением коронавируса без существенных ограничений. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, к осени город сумел подготовиться к росту новых случаев коронавируса. Поэтому, несмотря на распространение инфекции масштабных ограничений не производится.
Читайте также: Собянин: Москва справляется с ростом заболеваемости COVID-19
Проблемы, связанные с распространением коронавируса в Москве, могут быть решены к маю 2021 года. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Думаю, в мае месяце», — сказал Собянин, отвечая на вопрос относительно сроков окончания пандемии.
Читайте также: Собянин назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве
Свердловская область оказалась в числе лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив по количеству идей, которые составят «основу формирования нового вектора развития России». 31 проект от региона вошёл в перечень 300 сильных идей страны, отобранных в результате всероссийского конкурса.
Подробности в материале: Средний Урал отличился на конкурсе Агентства стратегических инициатив
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма подписали в онлайн-режиме 11 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Ольга Захарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Читайте также: Калужская область и АСИ будут продвигать промышленный туризм
«Сколько бы мы денег ни дали персоналу, в два раза больше заплатив медсестре, мы не заставим ее чаще улыбаться. Нужна работа главного врача по повышению мотивации и по работе в команде. Нужны взаимовыручка, взаимопомощь, система взаимных оценок. Все эти технологии уже давно отработаны в бизнесе, их можно легко переносить в медицинскую систему», — заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал н афоруме «Сильные идеи для нового времени» о том, как улучшить качество медицинской помощи в России.
По словам чиновника, в Нижегородской области внедрение новых методов уже началось.
«Мы выбрали лечебные организации, где можно сформировать такие команды, где главврач хочет такое делать, и мы видим, как капля за каплей начинает вырабатываться клише в поведении врачей и медсестер, они становятся более внимательными к пациенту».
Волгоградский предприниматель Павел Рубцов считает, что из-за пандемии коронавируса бизнес стал активно переходить в Сеть. Он принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходил 11 ноября в Москве.
Об этом: Предприниматель из Волгограда рассказал о бизнесе в условиях коронавируса
Опыт Мурманска в развитии велопроката был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«На меня многие старожилы поглядывали с недоумением — ну Север же, какие велосипеды? Я вам скажу: такого бума и активности велосипедного движения я редко где видел. Стало совершенно очевидно: привычные заблуждения, что на Севере это всё не работает, потому что холодно, — это всё неправда», — рассказал губернатор региона Андрей Чибис.
Об этом: Мурманский губернатор рассказал, как посадил северян на велосипеды
Глава Якутии Айсен Николаев примет участие в работе форума «Сильные идеи для нового времени».
Читайте также: Глава Якутии примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в четырёх секциях форума «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве. Он обсудит с экспертами ряд социально значимых тем, посвящённых поддержке и реализации лучших идей регионального развития, роли креативных индустрий, созданию условий для технологического прорыва.
Подробности в материале: Кризис доверия в обществе принимает цивилизационный характер: глава Якутии
Власти Москвы расскажут о развитии креативной индустрии в столице на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Читайте также: Мэрия Москвы расскажет о развитии креативной индустрии
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в Форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве 11−13 ноября. Глава региона принял участие в сессии «Данные для бизнеса и общественного блага: Data DebatЫ». Глава региона, в частности, поднял вопрос использования и обработки больших данных с целью повышения качества оказания услуг и помощи населению, быстрого реагирования власти на решение проблем.
«Именно открытость, прозрачность управления, обеспечение обратной связи между обществом и государственной властью ключ к повышению степени взаимного уважения и доверия», — отметил Игорь Артамонов.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко раскритиковал существующую в России формальную систему закрепления за компаниями статуса креативных по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом он заявил 11 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Читайте также: Кириенко: система господдержки по кодам ОКВЭД не отвечает запросам времени
Соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Севастопольским государственным университетом подписано 12 ноября в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Документ подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
Об этом: Правительство Севастополя, СевГУ и АСИ заключили соглашение
О проекте «Сельский гражданин» в рамках тематической сессии Форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив рассказал 12 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Цель идеи не только улучшить качество жизни на селе, но и дать людям возможность поставлять продукцию, выращенную на личных подсобных хозяйствах, в местные учреждения социальной сферы.
Читайте подробнее: Рязанский губернатор рассказал о «Сельских гражданах» на форуме АСИ
Правительство Рязанской области в ближайшие годы продолжит привлечение инвестиций в наукоёмкие и технологоёмкие отрасли, применяя широкий спектр мер стимулирования инвестиций и привлекая дополнительную поддержку институтов развития и федерального бюджета. Об этом 12 ноября в интервью в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» сказал губернатор Николай Любимов.
Молодое поколение необходимо привлекать к формированию облика региона, об этом заявил глава Астраханской области Игорь Бабушкин 12 ноября в ходе панельной дискуссии форума «Сильные идеи для нового времени».
«Практическая деятельность руководителя области как раз направлена на создание достойных условий для получения качественного образования, карьерного роста, поддержку бизнеса и развитие комфортной городской среды. И во всех эти процессах должно участвовать наше молодое поколение», — цитирует губернатора Игоря Бабушкина пресс-служба правительства региона.
Читайте также: Астраханский губернатор: облик региона должна формировать молодёжь
Техническое развитие и развитие региона идут вместе. Об этом на заседании Клуба губернаторов: драйверы технологического развития в регионах в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Мы ставим задачу использовать заделы, а заделы в нашем регионе есть, вы сами сказали, что регион у нас достаточно активный, с богатой историей, промышленный, и это не только, естественно, металлургия… Поэтому использовать накопленные знания, накопленные компетенции крайне важно. При этом не менее важно создавать новые компетенции, потому что чтобы развиваться, конечно, это необходимо. Здесь мы говорим и об искусственном интеллекте, и об IT, и о робототехнике, и т. д., и т. д., и т. д», — сказал глава региона.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор оценил важность технического развития регионов
Правительство Югры и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве. Соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата, продвижение общественно значимых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; реализацию проектов в сфере туризма и многого другого — всего 38 направлений.
В Югре технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании клуба губернаторов форума «Сильные идеи для нового времени».
Технопарк высоких технологий ХМАО получил статус регионального оператора фонда «Сколково». А разработка резидента технопарка компании «Биоскан», позволяющая быстро оценивать токсичность жидкости, газа, различных сред, вошла в топ-100 лучших изобретений России по версии Роспатента.
Об этом: «Перспектив много. Преград нет»: глава Югры о драйверах технического роста
Глава Якутии Айсен Николаев на форуме «Сильные идеи для нового времени» рассказал, что на базе возможностей и ресурсов, которые даёт сырьевая экономика, в республике создаётся новая опора — несырьевой сектор. Это стратегическая задача, направленная на преодоление так называемого «логистического проклятия».
Читайте также: Власти Якутии пытаются преодолеть «логистическое проклятие
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал на форуме «Сильные идеи для нового времени» о региональной поддержке высокотехнологического бизнеса. Среди них первым выделил инфраструктурную поддержку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.
Читайте также: Томский глава рассказал о поддержке высокотехнологического бизнеса
Проект расширения калужского аэропорта «Грабцево» начнут реализовывать в 2021 году, сообщил глава региона Владислав Шапша в кулуарах форума АСИ и Росконгресса.
В 2019 году в конфликты по поводу развития городской среды было вовлечено около 1 млн граждан России. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Слушания по проектам городской среды сочли нерабочим механизмом
Практика формирования «народного бюджета» позволит улучшить механизм финансирования общественных проектов. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.
Читайте также: «Народный бюджет» сочли эффективным инструментом самообложения граждан
В Совете Федерации сформируют команду, которая подготовит условия для повышения уровня доверия между обществом и государством. Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Матвиенко встретится с авторами проектов «Сильных идей для нового времени»
В Калужской области более 10 тыс. человек активно занимается научно-исследовательской деятельностью, а три школы региона вошли в «ТОП-50» лучших в России. Об этом 12 ноября заявил губернатор области Владислав Шапша на заседании клуба глав российских субъектов, которое состоялось в Москве, в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах.
Подробности в материале: Калужским технопрорывам содействует качество человеческого капитала — Шапша
Сразу шесть проектов, поданных туристско-рекреационным кластером «Гора Белая» (Нижний Тагил, Свердловская область), прошли отбор Ростуризма и получат федеральное финансирование, заявил гендиректора управляющей компании кластера ЛеонидГункевич в Facebook.
Подробности в материале: Проекты «Горы Белой» на Урале получат федеральные гранты
Правительство, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив (АСИ) должны выработать механизм реализации общественно значимых проектов граждан России. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Подробности в материале: Путин попросил создать модель реализации общественно значимых проектов
Особое внимание в формирующемся механизме реализации общественно значимых проектов граждан России нужно уделить идеям молодых людей. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Об этом: Проекты молодых талантов России обязательно «должны полететь» — Путин
Свое участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», примет 13 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 13 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени» — Песков
В России чуть лишь более 25% инвалидов трудоспособного возраста числятся занятыми. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Об этом: Путин: нужно увеличить число занятых среди инвалидов в два раза
Проект по подготовке и профориентации самозанятых граждан имеет большие перспективы. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Об этом: Путин поддержал идею проекта подготовки самозанятых на основе WorldSkills
У граждан России есть сильное желание сделать свою страну современных и успешным государством. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Граждане хотят построить «благополучную и свободную» Россию — Путин
Созидательные силы народа России колоссальные и обязательно должны быть раскрыты. Это позволит вместе построить комфортную страну. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин отметил единство народа России в период пандемии
В советские времена образ солдат-героев во время Великой Отечественной войны был смешан с идеологическими установками, однако сегодня необходимо чётко отделять одно от другого. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Читайте также: Память о советских солдатах не должна пострадать от деидеологизации — Путин
Вовлечение школьников в работу поисковых отрядов — интересная идея, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
Читайте также: Путин оценил идею по вовлечению школьников в работу поисковых отрядов
Комплексный механизм реализации общественно-значимых идей российских граждан предложит президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
Об этом:Путин предложил запустить комплексный механизм для значимых стартапов
Безубыточность вывоза мусора с особо охраняемых природных территорий (ООПТ) поручено обеспечить российскому правительству, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
Читайте подробнее: Вывоз мусора из особо охраняемых зон нужно сделать прибыльным — Путин
Президент России Владимир Путинподдержал предложение создать интернет-платформу для молодых предпринимателей. Об этом глава российского государства рассказал в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».
На форуме, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, школьник Максим Волковиз Анапы предложил проект интернет-платформы для молодых предпринимателей «Вверх», так как в школе нет обучения основам предпринимательства, поэтому многие инициативные молодые люди не знают, как начать свое дело.
Читайте также: Путин одобрил идею интернет-платформы для молодых предпринимателей
На конкурс «Сильные идеи для нового времени» поступило 15 тысяч предложений из 84 субъектов Российской Федерации, заявила 13 ноября глава АСИ Светлана Чупшева на пленарном заседании профильного форума. Она отметила, что возрастных ограничений не накладывалось. Так что самым младшим оказался 11-летний юноша, а самым взрослым — мужчина 84 лет.
Об этом: Глава АСИ назвала число поступивших на конкурс «идей для нового времени»
Идея социального предпринимателя из Свердловской области Яна Кожана получила высокую оценку президента России Владимира Путина. Бизнесмен представил свой проект на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
Ранее Кожан реализовал на базе бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти (Свердловская область) туристско-рекреационный кластер. По словам предпринимателя, такие проекты можно реализовать и в других регионах.
«Очень полезная, очень интересная инициатива», — сказал Путин.
По мнению президента, реализация подобных идей позволит создать среду в малых и средних городах России, а жителям — заработать необходимые денежные средства и развивать на базе новых площадок свои идеи. Малый и средний бизнес могут активно подключится к созданию подобных кластеров на базе разрушенных объектов, уверен Путин.
Подробности в материале: Путин поддержал идею уральского бизнесмена о культурных кластерах на руинах
Михаил Развожаев на форуме. Фото: sev.gov.ru">
Президент России Владимир Путин обещает помочь челябинскому институту дизайна с обучением самозанятых. Об этом он заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Развитие программы WorldSkills для лиц старше 16 лет главе государства предложил проректор вуза Максим Усынин. Он заявил, что с помощью программы обучения рабочим профессиям «WorldSkills-прививки» возможно увеличить количество самозанятых. Их предлагается обучать в том числе и тому, как продавать заказчикам свои работы и услуги.
Владимир Путин со своей стороны отметил, что направление, которым занялся вуз, очень важное, а во многих странах мира работников уже не нанимают, а просто обращаются к рынку за необходимыми услугами и получают результат.
«Это даёт возможность людям себя реализовывать», — сказал президент России. И пообещал оказать организации поддержку.
Подробности в материале: Путин пообещал помочь с обучением самозанятых в Челябинске