Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский уходит из правительства Северной столицы, чтобы возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают СМИ.

Gov.spb.ru
Максим Шаскольский

Как утверждают источники издания «Фонтанка», во вторник, 10 ноября, чиновник отработал свой последний день в Смольном.

Кандидатуру Шаскольского, наряду с другими, ранее называли в числе возможных сменщиков нынешнего главы ФАС, также выходца из Петербурга Игоря Артемьева.

Максим Шаскольский работает в органах исполнительной власти с января 2019 года в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курирует работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном переходе главы УФАС по Петербургу Вадима Владимирова на работу в центральный аппарат ФАС России, но в петербургском управлении ведомства опровергли эти слухи.

Максим Шаскольский родился в Ленинграде в 1975 году. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «Теоретическая экономика». Работать начал в 1996 году экономистом в «Юганскнефтебанке». С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области. В 2001 году пришел на работу в ЗАО «Петроэлектросбыт» на должность первого заместителя генерального директора. С 2005 по 2010 год: заместитель директора по работе с потребителями компании Энергосбыт ОАО «Ленэнерго»; заместитель управляющего директора — директор по работе с потребителями «Сбытовая компания ОАО «Ленэнерго»; заместитель генерального директора — директор по работе с потребителями ОАО «Петербургская сбытовая компания». С 2010 по 2013 год — управляющий директор — первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания». С 2013 по январь 2019 года — генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания». В январе 2019 года был назначен советником губернатора Санкт-Петербурга, затембыл утвержден и назначен на должность вице-губернатора.