Вице-губернатор Петербурга уволился из Смольного для перехода в ФАС
Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский уходит из правительства Северной столицы, чтобы возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают СМИ.
Как утверждают источники издания «Фонтанка», во вторник, 10 ноября, чиновник отработал свой последний день в Смольном.
Кандидатуру Шаскольского, наряду с другими, ранее называли в числе возможных сменщиков нынешнего главы ФАС, также выходца из Петербурга Игоря Артемьева.
Максим Шаскольский работает в органах исполнительной власти с января 2019 года в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курирует работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможном переходе главы УФАС по Петербургу Вадима Владимирова на работу в центральный аппарат ФАС России, но в петербургском управлении ведомства опровергли эти слухи.
Максим Шаскольский родился в Ленинграде в 1975 году. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «Теоретическая экономика». Работать начал в 1996 году экономистом в «Юганскнефтебанке». С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области. В 2001 году пришел на работу в ЗАО «Петроэлектросбыт» на должность первого заместителя генерального директора. С 2005 по 2010 год: заместитель директора по работе с потребителями компании Энергосбыт ОАО «Ленэнерго»; заместитель управляющего директора — директор по работе с потребителями «Сбытовая компания ОАО «Ленэнерго»; заместитель генерального директора — директор по работе с потребителями ОАО «Петербургская сбытовая компания». С 2010 по 2013 год — управляющий директор — первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания». С 2013 по январь 2019 года — генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания». В январе 2019 года был назначен советником губернатора Санкт-Петербурга, затембыл утвержден и назначен на должность вице-губернатора.