Москва, 11 ноября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы вернул торговой компании «Олтайм» иск о защите деловой репутации, взыскании морального вреда в размере 1 млрд рублей. Ответчиком в деле выступал Сбербанк. Спор касался нового логотипа банка, который истец посчитал схожим со своим, зарегистрированным два года назад. Судья разъяснил, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитраж, передаёт ИА REGNUM.

Логотип Сбер

«Истец имел возможность своевременно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, однако предоставленным ему правом не воспользовался», — отметил судья Ведерников и вернул исковое заявление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года глава Сбербанка Герман Греф представил новый логотип. Компания по торговле часами и прочими аксессуарами посчитала, что логотип нарушает её права. В суд был подан соответствующий иск. Между тем дело было оставлено без движения, так как фирма не приложила пакет документов, в том числе об уплате госпошлины.

Примечательно: в 2013 году к «Олтайм» имела претензии швейцарская компания Тиссо АГ, требовавшая пресечь нарушение права на товарный знак и взыскать 10 млн рублей. Дело завершилось подписанием мирового соглашения.