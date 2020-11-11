Одинцово, Московская область, 11 ноября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Газпромбанка» к компании, которая занимается обработкой металлов, — ООО «Термишин Рус». С ответчика была взыскана крупная задолженность по кредитному договору и договору поручительства. Сумма взыскана в иностранной валюте и соответствует порядка 1,5 млрд рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд взыскал «задолженность в размере 16 386 426 евро 72 цента в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта, из которых основной долг — 15 923 976,98 евро, проценты за пользование кредитом — 462 449,74 евро».

В деле речь шла о долге по кредиту от 2016 года и поручительстве по нему. Третьим лицом в споре выступал финансовый управляющий известного адвоката и предпринимателяДмитрия Якубовского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответчик создан шесть лет назад в Московской области и занимается металлообработкой. Уставный капитал фирмы — более 36,4 млрд рублей. Актив принадлежит фирме NIVELIUS LTD с Кипра.