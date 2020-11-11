Новосибирск, 11 ноября, 2020, 05:19 — ИА Регнум. На месте схода вагонов грузового состава на станции Татарская в Новосибирской области завершены восстановительные работы. Режим ЧС снят. Движение по всем путям станции на этом участке Транссибирской магистрали осуществляется в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Nso.ru В Новосибирской области ликвидированы последствия аварии на железной дороге

«Железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили устройства контактной сети, автоматики, телемеханики и 375 метров железнодорожного полотна. Работы по восстановлению инфраструктуры велись круглосуточно, которые не повлияли на график движения поездов», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, на ликвидацию последствий аварии было задействовано более 530 человек и 40 единиц техники.

Отмечается, что место розлива было обработано сорбентом, проведена перекачка нефтепродуктов из повреждённых цистерн в исправные порожние цистерны. Угрозы для населения нет. Причины случившегося сейчас устанавливает специальная межведомственная комиссия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 ноября на станции Татарская в Новосибирской области с рельсов сошёл тепловоз с 30 вагонами. Площадь загрязнения производственной площадки станции составила около 200 кв. м. Объём дизтоплива, попавшего на почву, устанавливается.

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