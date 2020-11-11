Оренбург, 11 ноября, 2020, 03:14 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с банкротным иском к «Бузулукскому ликероводочному заводу». Претензии пока арбитражем Оренбургской области к производству не приняты, заседание по делу не назначено. Управлению дали срок до 10 декабря 2020 года для устранения недочётов в заявлении, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск от управления Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области поступил в суд 9 ноября 2020 года. Основанием послужила заявленная задолженность в размере 18 297 041,65 рубля.

Судья Ананьева оставила иск без движения из-за недочётов.

Финансовые претензии к заводу есть не только у налоговой службы. Так, вердиктом суда от июня 2020 года с предприятия из города Бузулук в пользу министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области был взыскан небольшой долг по договору аренды участка земли.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в июне 2015 года в городе Бузулук. Его уставный капитал — 80,926 млн рублей. Директор и основной владелец с долей 62,93% — Андрей Яковлев. Второй совладелец — ООО «Нефтестальмонтаж», которое также принадлежит Яковлеву.