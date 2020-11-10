Москва, 11 ноября, 2020, 00:56 — ИА Регнум. Ассоциации банков «Россия» (АБР) направила в Центральный банк РФ письмо, в котором попросила продлить переход владельцев серверов на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и IT-оборудования. Об этом 11 ноября сообщает РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Отмечается, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уже продляло переход с начала 2022 года на 1 января 2024 года для ПО и на 1 января 2025 года — для оборудования. Однако этого, объяснили в ассоциации, будет недостаточно, чтобы полноценно заменить 85% используемых IT-решений.

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К владельцам критической информационной инфраструктуры в России относят кредитные организации, государственные органы, предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные, телекоммуникационные и другие.

В АБР добавили, что предложение о новой отсрочке находится на рассмотрении Центробанка России.