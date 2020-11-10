Брюссель, 10 ноября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить контроль на границах Евросоюза для борьбы с терроризмом, 10 ноября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Заявление французского президента было сделано после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, канцлером Австрии Себастьяном Курцем и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Угроза терроризма тяготит всю Европу. Мы должны ответить. Реформировать Шенген — значит позволить свободное передвижение в условиях безопасности», — заявил Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.