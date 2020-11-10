Париж, 10 ноября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем«связи, которые существуют» между терроризмом и нелегальной иммиграцией. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Макрон и Курц провели деловое совещание в резиденции президента Франции в Париже Елисейском дворце. Затем лидеры двух государств провели видеоконференцию с участием глав Германии, Нидерландов и Европейского союза.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Макрон заявил, что «не стоит путать борьбу с нелегальной миграцией и с терроризмом, но нужно здраво оценивать связи, которые существуют между этими явлениями».

Президент также предложил пересмотреть Шенгенское соглашение, чтобы страны, участвующие в нем, «стали также пространством безопасности».

Напомним, Австрия и Франция недавно стали жертвами терактов, совершенных приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.