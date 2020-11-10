Донецк, 10 ноября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Три раза в течение дня 10 ноября украинские войска открывали огонь по территории ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Министерство обороны Украины ВСУ

Очередной обстрел, начавшийся в 20:15 мск, вёлся от Водяного к Ленинскому из СПГ. Было выпущено три гранаты.

Напомним, ранее, в 15:35 и в 16:50 мск, ВСУ обстреляли село Коминтерново — из стрелкового оружия и из крупнокалиберных пулемётов.