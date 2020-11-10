Париж, 10 ноября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. В формате видеоконференции прошла встреча лидеров Франции, Германии, Австрии, Нидерландов и высокопоставленных представителей Евросоюза, в ходе которой стороны обсудили борьбу с терроризмом и религиозным экстремизмом. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

По итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон, федеральные канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули необходимость защиты фундаментальных европейских ценностей и свобод.

Напомним, Австрия и Франция недавно стали жертвами терактов, совершенных приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.