Вашингтон, 10 ноября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Ряд стран посетит американский госсекретарь Майк Помпео в ближайшие дни, сообщил он журналистам 10 ноября. Его зарубежное турне начнётся 13 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео

Помпео «В этот раз поеду во Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию».

По словам главы Госдепа, Вашингтон намерен укрепить «мир и сотрудничество на Ближнем Востоке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выступили посредниками в договорённости Израиля с ОАЭ, с Бахрейном и с Суданом.