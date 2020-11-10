Киев, 10 ноября, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Из украинского фонда борьбы с COVID-19, созданного весной, на сегодня уже использовано 39 млрд грн (59% средств фонда), но при этом на здравоохранение использовано лишь 6,6 млрд грн (17% от всей потраченной суммы).

Дорожные работы

Соответствующие данные 10 ноября обнародовало украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минфин информирует, что в сфере здравоохранения из фонда были предусмотрены средства на закупку аппаратов ИВЛ; на обеспечение лабораторий минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения; на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам.

В ведомстве отмечают, что кроме средств фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Например, по программе медицинских гарантий, национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации СМИ, значительная часть «коронавирусного» фонда летом, при относительно стабильной ситуации с заболеваемостью, была потрачена на ремонт и строительство дорог в рамках предвыборной президентской программы.