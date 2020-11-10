Киев, 10 ноября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Украинской власти, возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, а не вводить «карантин выходного дня», как это планируется сейчас.

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Об этом 10 ноября заявила в эфире телеканала «Украина 24» заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Политик признала, что учреждения сферы обслуживания потеряют очень много прибыли из-за карантина выходного дня.

«Если говорить о заведениях питания, то кафе и рестораны примерно две трети своей выручки получают в выходные. Если говорить об учреждениях культуры, то половину своей прибыли», — отметила Кравчук.

Она считает, что разорвать цепь инфицирования коронавирусом на Украине может тотальный карантин на две недели.

«Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим… Он (карантин выходного дня) ставит предпринимателей в неравные условия, поскольку крупные супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться», — резюмировала соратница Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что о планах ввести «карантин выходного дня» власти Украины сообщили накануне, 9 ноября. Президент страны Владимир Зеленский уточнил, что такая мера, предположительно, вводится на несколько недель. Официальное утверждение решения ожидается завтра, 11 ноября, на очередном заседании правительства.