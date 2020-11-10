Хартум, 10 ноября, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Около 2500 жителей эфиопского региона Тыграй бежали в Судан за первые два дня после начала вооруженного конфликта, 10 ноября сообщает агентство Reuters.

UK Department for International Development Беженцы Африки

Представитель суданских властей Альсир Халед сообщил, что беженцы нуждаются в жилье, еде, медицинской помощи. В ближайшее время правительство ожидает увеличения потока беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, в ответ на нападение местных отрядов на военных Эфиопии, премьер-министр страны Абий Ахмед ввел в регионе Тыграй чрезвычайное положение.

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