Нижний Тагил, Свердловская область, 10 ноября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Переход на аутсорсинг скорой помощи Нижнего Тагила (Свердловская область) может повлечь за собой опасные последствия для жителей города. Этого опасаются некоторые её сотрудники, пишут местные СМИ.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая медицинская помощь

Как передаёт ИА Все новости, один из водителей службы опубликовал приказ о сокращении численности и штата. За штат выводят более 150 человек. В уведомлении уточняется, что в течение двух месяцев работнику отправят предложение о возможном переходе на другую работу на городской станции «скорой».

"Пострадают все, и пациенты, и 150 человек, попавших под сокращение», — пишет один из водителей в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

При этом отметим, что, как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском минздраве уточнили, что состав бригад скорой помощи останется прежним. «Водители будут приняты на работу в компанию, с которой будет заключен договор. В соответствии с законодательством сейчас и происходит процедура сокращения», — отметили в министерстве. И добавили, что проследят за тем, чтобы трудовые права работников, принятых в новую организацию, были соблюдены.