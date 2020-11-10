Кострома, 10 ноября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года костромичи смогут использовать накопленные поездки на льготных транспортных картах без их пополнения — сообщает городская администрация. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Костромы Олег Болоховец.

Наталья Диева ИА REGNUM Общественный транспорт в Костроме

«Начиная со следующего года льготникам больше не придется ежемесячно пополнять транспортную карту, в случае, если на ней остались неиспользованные поездки. Таким образом, костромичи смогут воспользоваться всеми поездками, накопленными в предыдущие месяцы, без дополнительной активации карты», — пояснили в администрации.

На сегодняшний день стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 20 рублей. Льготными картами могут пользоваться пенсионеры, а также школьники и студенты, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума по региону.

Льготная карта рассчитана на 50 поездок, её стоимость для пожилых людей составляет 460 рублей для школьников — 425 рублей, для студентов — 650 рублей. Льготными проездными в Костроме пользуются около 10 тысяч горожан.