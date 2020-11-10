Кострома, 10 ноября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. В Костромской области на карантин из-за новой коронавирусной инфекции закрыли школу и детский сад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

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Учеников среднего образовательного учреждения отправили по домам из-за трёх педагогов, заразившихся SARS-CoV-2. В детском саду коронавирус выявили у медицинского работника.

Кроме этого, по состоянию на 10 ноября в области из-за новой инфекции закрыто 10 групп в 9 детских садах, 13 классов в 8 школах, 16 групп в учреждениях среднего профессионального образования. На карантин по причине острых респираторных вирусных инфекций закрыли 15 групп в 12 детских садах и одну дошкольную группу при школе.

Напомним, ранее костромские власти приняли решение провести выборочное тестирование детей на наличие вируса SARS-CoV-2. Проверить в школах и детских садах области планируется порядка 400 детей.

Исследование необходимо для того, чтобы понять реальный уровень инфицированных детей в образовательных учреждениях. В данный момент картина может быть необъективна, так как большинство ребят переносят инфекцию бессимптомно. В случае, если исследования выявят большое количество инфицированных, часть учеников могут перевести во вторую смену или на домашнее обучение. Однако, чёткие критерии, при которых дети могут перейти на домашнее обучение, власти не назвали.

Учитывая многочисленные вопросы костромичей в социальных сетях и не отрицая значения труда чиновников в сложнейший период пандемии, ИА REGNUM предлагает департаменту образования и управлению Роспотребнадзора по Костромской области назвать критерии по которым принимаются решения о введении карантина и его длительности в учебных и дошкольных учреждениях, а также условия при которых возможно введение других ограничительных мер, в полоть до дистанционного обучения. Подобные меры введены, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Мы полагаем, что действия ответственных лиц областной администрации носят планомерный характер, а не являются спонтанной реакцией на изменяющуюся ситуацию, и просим озвучить возможные перспективы.