Киев, 10 ноября, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 ноября провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Согласно источнику, стороны обсудили две главные темы — расширение доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в рамках международного фонда COVAX, а также вопрос достижения мира в Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в «нормандском формате».

Президент Украины заявил Меркель, что продолжается самое длительное перемирие за весь период войны. Однако, добавил он, все еще имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований — «и это очень затрудняет продвижение к миру».

Глава украинского государства также рассказал о подготовленном Украиной новом плане «совместных действий» по Донбассу. Он отметил, что документ предоставлен партнерам по «нормандскому формату», что будет способствовать активизации работы контактной группы. Как отреагировала на документ Меркель, в Киеве не уточняют.

Согласно информации пресс-службы, президент Украины и канцлер ФРГ отметили важность предстоящего разговора советников лидеров «нормандской четверки».

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября Украина представила новый план совместных шагов по Донбассу, в котором предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать регион в начале 2021 г., с тем чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года — под украинским флагом и при закрытой границе с Россией.

При этом в Кремле сразу же обратили внимание, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с Минскими договоренностям по урегулированию, а также пообещали более подробно изучить документ.

Накануне спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что новый план действий позволит России закончить войну в Донбассе, «не потеряв лица».