Курган, 10 ноября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В больницы Курганской области поступила первая партия лекарств для бесплатной выдачи пациентам с COVID-19. Закуплены препараты на сумму 3,13 млн рублей. Доставка лекарств уже началась, сообщают в региональном оперативном штабе.

ИА REGNUM Антисептик у койки

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Препараты из первой партии получают по назначению врача жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В наборы могут входить противовирусные средства, антибиотики, жаропонижающие, антикоагулянты — для каждого пациента наборы лекарств будут индивидуальные.

Порядок получения бесплатных препаратов следующий. Как только лечащий врач подтверждает COVID-19 у пациента, он тут же вносит фамилию больного в реестр получателей бесплатных лекарств. На следующий день после постановки диагноза препараты уже должны быть доставлены больному на дом. Препараты доставляют сотрудники медорганизаций или волонтёры.