Москва, 11 ноября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о Государственном совете, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru

Инициатива была внесена на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Законопроектом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа.

Указывается, что организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента РФ.

Предусматривается также, что председателем Госсовета является президент Российской Федерации. Кроме того, устанавливается, что для решения текущих вопросов деятельности Госсовета формируется президиум. Персональный состав президиума определяется председателем Госсовета.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.