Вашингтон, 11 ноября, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Уже почти бывший президент США Дональд Трамп был симпатичен большому числу американских граждан, но так и не смог понравиться элите. О том, к чему привел Трампа и возглавляемую им страну заговор истеблишмента, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов] ИА REGNUM США

Вне зависимости от партийной принадлежности верхушка американского политического класса ополчилась на Трампа. Пусть республиканцы сделали это чуть позже демократов, к моменту нынешних выборов картина стала очевидной и все более напоминающей госпереворот. Высший класс заблокировал президента Трампа как в прямом, так и в переносном смысле, поставив его в положение «генерала с армией, но без штаба».

А без структуры, которая могла бы транслировать управление и следить за выполнением распоряжений, никакой, даже самый харизматичный политик, не сможет добиться успеха. Тем не менее Трамп хотя бы попытался за время своего президентства решить часть серьезных проблем своей страны. А вот его сменщик, похоже, намерен эти проблемы только углублять. Читайте статью Александра Халдея «Выборы президента США трансформируются в попытку госпереворота».