Смоленск, 10 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Смоленской области и МГИМО МИД РФ подписали губернатор Алексей Островский и ректор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) Анатолий Торкунов в рамках встречи в Москве 10 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Администрация Смоленской области и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает, в частности, реализацию совместных образовательных, научно-исследовательских проектов, а также программ подготовки кадров и повышения их квалификации. К числу основных направлений отнесено формирование кадрового потенциала Смоленской области, партнерство в сфере временного трудоустройства студентов, создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренной молодежи региона, осуществление совместных профориентационных мероприятий, внедрение практик дистанционного повышения квалификации, которые можно применять и для государственных служащих, и для педагогических работников. Губернатор Алексей Островский отметил, что подписание соглашения с вузом является большим шагом к совместной плодотворной работе.

Также глава региона пообщался в формате «вопрос-ответ» со студентами-смолянами, получающими высшее образование в МГИМО.

«Мне как губернатору Смоленской области и как выпускнику МГИМО — одного из самых престижных учебных заведений Российской Федерации — очень приятно видеть смоленских ребят в числе студентов. Это говорит о том, что образование в нашем регионе располагает необходимыми ресурсами для подготовки школьников к конкуренции при поступлении в ведущие учебные заведения страны. Уверен, что после окончания МГИМО перед вами откроются широкие перспективы по выбору места работы, но я надеюсь, что вы вернетесь в родной регион, где будете с успехом применять полученные знания и практические навыки для развития области», — сказал глава региона на встрече.

Анатолий Торкунов отметил выдающиеся успехи в учебе и общественной жизни студентов-смолян. Он также подчеркнул, что благодаря соглашению сотрудничество со Смоленской областью выйдет на новый уровень и в части подготовки специалистов, и в части проведения мероприятий в Смоленске и в области.

На встрече со студентами МГИМО обсуждались самые разные вопросы, в том числе возможность организации стажировок для студентов МГИМО на ведущих предприятиях региона. Отвечая на вопрос студента первого курса из Смоленской области о том, планируются ли такие стажировки в рамках соглашения, губернатор отметим, что подобное взаимодействие между работодателями и учащимися смоленских вузов уже налажено, а также поприветствовал желание студентов МГИМО пройти практику, стажировку в смоленских компаниях, пообещав такую возможность.

Также со стороны студентов прозвучало предложение привлекать смоленских школьников к в отборочных этапах олимпиады МГИМО, победители и призеры могут получить льготы при поступлении.

«Конечно, мы доведем информацию об олимпиаде МГИМО и тех возможностях, которые она открывает перед выпускниками школ, до учащихся общеобразовательных организаций области, а также подберем региональную площадку для ее проведения. Я дам соответствующие поручения своим профильным подчиненным», — отметил губернатор.

Также губернатор обсудил со студентами вопросы повышения туристической привлекательности Смоленщины. Глава региона отметил, что этому вопросу уделяется огромное внимание — проводятся различные фестивали, открываются новые базы отдыха и гостиницы, производится уникальная сувенирная продукция, развиваются местные бренды, в частности, гастрономические, а на реставрацию главной достопримечательности областного центра — Смоленской крепостной стены удалось привлечь более миллиарда рублей.