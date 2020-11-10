Ярославль, 10 ноября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области планируется строительство новой детской поликлиники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Bolnica-pirogova.ru Больница им. Пирогова в Рыбинске

«Единая служба заказчика» Ярославской области разместила аукцион на выполнение работ по проектированию детской поликлиники в городе Рыбинске на 300 посещений в смену. Начальная цена работ составляет 10 млн рублей.

Учреждение будет располагаться на улице Максима Горького, на территории городской больницы №2. Завершить разработку проекта планируется до ноября 2021 года.

В поликлинике запланирован зал для занятий лечебной физкультурой, игровая комната, помещение для кормления детей раннего возраста, отделение неотложной медицинской помощи. Медицинское учреждение будет обслуживать 11 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Деньги на проектирование выделены из областного бюджета, в дальнейшем региональные власти будут претендовать на федеральное финансирование.