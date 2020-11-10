Нижний Новгород, 10 ноября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. «Уровень неодобрения деятельности полиции увеличился. Если учесть, что каждый четвертый опрошенный затруднился с ответом, то можно смело констатировать, что авторитет полиции как государственного института находится сейчас на критически низком уровне», — сказал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, комментируя результаты социологического опроса на тему «Отношение нижегородцев к полиции».

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

Исследователи зафиксировали отрицательную динамику в отношении доверия нижегородцев к полиции.

«За два года количество нижегородцев, полностью не доверяющих полиции увеличилось с 9,4% до 20,8%. Количество тех, кто полиции опасается также увеличилось: с 3,3% до 8,9%. Суммарно с недоверием, полным или частичным, и опаской к правоохранителям относится больше половины опрошенных — 50,8%. Доверие к полицейским испытывают 37,4%. Больше всего безоговорочно доверяющих полицейских в возрастной группе 56+, меньше всего — среди молодежи до 25 лет. Их — 1,5%», — говорится в исследовании.

Проанализировав результаты опроса, директор организации Максим Лубяной считает, что «уровни одобрения/неодобрения деятельности полиции как государственного института, начиная с июля 2020 года, показывают разнонаправленное движение».

«Положительные отзывы упали почти вдвое: с 32,1% до 17,2%, а отрицательные увеличились с 36,4% до 57,5% — это второй результат за все время мониторинга. Если учесть, что каждый четвертый опрошенный (25,3%) затруднился с ответом, то можно смело констатировать, что авторитет полиции как государственного института находится сейчас на критически низком уровне», — заключил он.