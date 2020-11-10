Оренбург, 10 ноября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшую неделю (3−10 ноября) доля выздоровлений от коронавирусной инфекции в общей структуре COVID-пациентов выросла с 85% до 87%. На 10 ноября 16 908 пациентов справились с болезнью и выписаны по выздоровлению. Это третий показатель среди регионов ПФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК Статистика выздоровлений от коронавирусной инфекции в ПФО

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В ПФО с конца марта 183 967 человек (80% от общего количества заболевших) благополучно справились с инфекцией. Самая высокая доля выздоровевших в Башкирии — 93%, второй показатель в Татарии и Самарской области — 88%.

Самая неблагополучная ситуация складывается в Кировской области. Уже несколько недель доля выздоровевших в регионе уменьшается, на этой неделе показатель снизился до 58%.