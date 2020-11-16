Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается сложной, и для её стабилизации пока нет оснований. Власти Москвы прогнозируют ухудшение положения и уже заявили, что с 13 ноября вводятновые ограничения сразу на два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционную форму обучения, изменится режим работы объектов общественного питания и функционирование театров и концертных залов.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в стране и какие новые ограничительные меры вводятся в регионах — в трансляции ИА REGNUM.