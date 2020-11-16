Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости
Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается сложной, и для её стабилизации пока нет оснований. Власти Москвы прогнозируют ухудшение положения и уже заявили, что с 13 ноября вводятновые ограничения сразу на два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционную форму обучения, изменится режим работы объектов общественного питания и функционирование театров и концертных залов.
О том, как развивается ситуация с коронавирусом в стране и какие новые ограничительные меры вводятся в регионах — в трансляции ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус в России
15:48 10.11.2020
Новые санитарные меры, призванные ослабить эпидемию коронавирусной инфекции в Москве, вводятся с 13 ноября. Они будут действовать два месяца, до 15 января 2021 года,