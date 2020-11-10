Калуга, 10 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Четыре пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в Калужской области, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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Среди умерших жители Калуги: 1943, 1953 годов рождения и два человека 1948 года рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 93 человек.