Калуга, 10 ноября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 136 человек за последние сутки, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 138 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе 13 тыс. 209 положительных результата тестов получили подтверждение, 3 тыс. 171 человек находится на лечении, 9 тыс. 945 человека выздоровели, 93 человек умерли. Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1253), в Боровском районе (278), в Обнинске (207) и в Людиновском районе (202).

По сообщению начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции у воспитателей две детсадовские группы находятся на карантине. Это группа из школы-сада №35, а также группа детского сада № 9 «Солнечный» (новое здание по адресу ул. Пирогова, 12). Все дети находятся под наблюдением врачей.