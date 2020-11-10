Москва, 10 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Москве введён запрет на обслуживание посетителей в развлекательных заведениях и организациях общепита в ночное время. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский ресторан

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Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января. Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, а также о ночных клубах, караоке, боулингах, дискотеках и других развлекательных заведениях. Обслуживание посетителей в них запрещается в период — с 23:00 до 6:00.

Однако этот запрет не действует на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд. Эта деятельность, как и раньше, может осуществляться круглосуточно.

Кроме того, организациям, которые осуществляют деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.