Ярославль, 10 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Бюджет Ярославля не заплатит 202,8 миллиона рублей компании, которая проектировала Карабулинскую развязку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Арбитражного суда Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с судебным иском к «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля обратилось московское ООО «ГорКапСтрой» (позднее переименовано в ООО «Горка»). Именно эта компания проводила адаптацию проекта развязки в 2016 году. Тогда власти региона и города заявили о том, что на развязку будут выделены федеральные средства — десятки миллиардов рублей.

Однако выполненный подрядчиком проект не прошёл федеральную экспертизу. ФАУ «Главгосэкспертизы России» отказалось принимать проект, так как его финансирование было не подтверждено. Соответственно, заказчик не стал оплачивать работы. Дальнейшие попытки подрядчика пройти экспертизу не увенчались успехом.

В итоге фирма обратилась с иском в арбитражный суд, потому что считала работы выполненными. Агентство предъявило ООО «Горка» встречные иски о признании сделки недействительной и взыскании неустойки.

Но суд оставил все эти иски без удовлетворения. Ни подрядчик, ни мэрия в лице Агентства по муниципальному заказу, не получат ничего. Не исключено, что решения будут обжалованы в вышестоящих судах.

Решение суда можно считать победой городских властей. Деньги на проектирование развязки выделялись из бюджета Ярославской области, но в связи с неисполнением контракта вернулись в бюджет региона. Если бы суд удовлетворил иск, изыскивать столь значительную для бюджета Ярославля сумму пришлось бы уже в городском бюджете, долг которого только по кредитам составляет около 7 миллиардов рублей.