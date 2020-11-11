Вашингтон, 11 ноября, 2020, 04:03 — ИА Регнум. Вне зависимости от личности победителя в президентской гонке в США противостояние между Вашингтоном и Пекином будет продолжаться. Что советуют предпринять американские представители «реалистической» школы для победы над Китаем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM США Китай

«Ловушка Фукидида», или стремление более сильной державы сдержать рост своего ближайшего конкурента, — вот что может привести к военному столкновению США и Китая. Идеолог «неореализма» (школы, к которой принадлежит и такой патриарх, как Генри Киссинджер) Кристофер Лейн считает, что США должны максимально использовать возможности, которые предоставляет им игра на противоречиях и стараться минимизировать идеологическое противостояние.

Таким образом, Лейн вступает в полемику с госсекретарем Майком Помпео, который в своих выступлениях любит напирать на «марксистско-ленинское» происхождение КПК, правящей Китаем. С какими обстоятельствами входит в противоречие рассуждение Лейна и почему Китай может свести на нет маневры США, угрожающие его побережьям? Читайте статью Владимира Павленко «США ищут варианты победы над Китаем и не находят».