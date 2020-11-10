Москва, 10 ноября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Новые санитарные меры, призванные ослабить эпидемию коронавирусной инфекции в Москве, вводятся с 13 ноября. Они будут действовать два месяца, до 15 января 2021 года, сообщил 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Существующие меры сдерживания недостаточны, система здравоохранения работает на пределе, пояснил он. Дополнительные ограничения нужны для разрыва цепочек передачи вируса.

Городские вузы и колледжи переходят на дистанционную форму обучения. Транспортные карты студентов заблокируют. Заведения общепита и ночные клубы не будут работать по ночам.

Театрам, кинотеатрам и концертным залам можно будет принимать только 25% зрителей. Приостанавливаются культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

Кроме того, приостанавливается работа детских комнат и развлекательных центров.