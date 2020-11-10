Краснодар, 10 ноября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов предложил жителям передать в COVID-госпитали региона воду, печенье и фрукты. Видеообращение он разместил в своём телеграм-канале 10 ноября.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

«На выходных мне написало много врачей, а также людей, которые проходят лечение в больницах для больных ковидом. И есть предложение поддержать их. Необходимы вода, фрукты, печенье, либо кто чем располагает. Давайте вместе сделаем большое дело», — призвал гендиректор Фонда развития.

По данным на 10 ноября в Краснодарском крае показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 330,8, всего подтверждено 18 777 случаев заражения коронавирусом, из них 146 — за последние сутки. 12 150 пациентов выписаны с выздоровлением. 484 человека спасти не удалось. В регионе действует 24 госпиталя для лечения больных COVID-19, общее число коек — 5659.