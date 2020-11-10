Ярославль, 10 ноября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов попросил суд назначить наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима обвиняемому в поджоге дома в Ростове Великом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд Суд по делу о поджоге

В результате пожара в жилом доме 19 октября 2019 года погибли трое взрослых и пятеро детей. Подсудимым по делу проходит житель Ростова Александр Комаров. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества.

20 октября в суде состоялись прения по делу о поджоге. Защитник подсудимого просил переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности. По мнению защиты, Комаров поджёг на лестничной площадке ветошь, но затем потушил. Кроме того, защитник считает, что очаг возгорания находился в другом месте.

Сам подсудимый в прениях сказал, что сильно раскаивается в содеянном, но просит не лишать навсегда его сына отца, а жену — мужа.