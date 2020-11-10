Калуга, 10 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги начата проверка по факту получения травмы ребёнка во время занятия в студии танцев, сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Пьер Огюст Ренуар. Танцовщица. 1874

Проверкой было установлено, что при проведении танцевального занятия четырехлетняя девочка получила травму в связи с падением металлического стеллажа. После обследования медицинскими работниками ребенок был отправлен домой и в настоящее время здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства и, при наличии оснований, к ответственности будут привлечены виновные лица.