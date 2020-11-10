Набережные Челны, Татарстан, 10 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Набережных Челнах в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» внедряется пилотный проект «Сиделка». Его основной задачей является оказание помощи инвалидам и пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Гаэтано Беллеи. Шутник

Каждый месяц специалисты, ответственные за внедрение системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, посещают получателей услуги «Сиделка» для оценки оказываемой помощи, степени удовлетворенности работой и медицинским обслуживанием.

Контрольные мероприятия показывают, что получатели услуг довольны работой сиделок, поскольку они осуществляют не только уход, но и стали для многих близкими людьми, которым доверяют здоровье.

ИА REGNUM напоминает, рейтинг наиболее востребованных профессий в нынешней ситуации на рынке труда в условиях выросшей безработицы и пандемии коронавируса составили эксперты Института прогрессивного образования. Результаты их исследования 11 июля приводил телеканал RT. По данным исследования, в условиях пандемии наиболее востребованы представители медицины. Ещё в числе востребованных окажутся преподаватели, личностные коучи, сиделки и няни, а также психологи, так как в результате нахождения в режиме ответственного поведения у себя дома многие люди по-другому пересмотрели свой быт, и часть решила вложиться в собственное развитие, а также наладить внутреннее состояние.

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