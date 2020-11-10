Кострома, 10 ноября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. В Костромской области несмотря на ограничительные меры не снижается суточное количество выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным регионального оперативного штаба на 10 ноября, за минувшие сутки SARS-CoV-2 диагностировали у 136 человек, за этот же период выздоровели 50 инфицированных.

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Число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 166. За весь период пандемии в Костромской области коронавирусом заразились 8640 человек, из них 5603 или 65% выздоровели. В стационарах больниц, переоборудованных для помощи инфицированным и людям с подозрением на новую инфекцию, находятся 734 заболевших, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 320 пациентов. Лечение на дому проходят более 2,5 тысячи человек.

В Костромской области с 23 октября действует самоизоляция для пенсионеров и запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 10 человек. В регионе ждут новых ограничений — накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова включила область в список субъектов РФ, где, по её мнению, необходимо ужесточить «антикоронавирусные» меры. В этом стремлении её поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.