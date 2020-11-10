Кострома, 10 ноября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Костромской области назначен новый начальник регионального Управления МЧС — Дмитрий Корнеев. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Костромской области. На новый пост он был назначен указом Президента РФ от 4 ноября 2020 года.

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Дмитрий Корнеев окончил Тульское Высшее Артиллерийское Инженерное училище, Институт гражданской защиты МЧС России, Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Проходил службу на различных должностях в МЧС, неоднократно принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях. В частности, Корнеев работал на обрушении здания «Басманного» рынка в Москве, ликвидировал землетрясение в Грозном, последствия землетрясения и цунами в Японии в 2011 году. С января 2018 года по ноябрь 2020 года был первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Тверской области.

44.mchs.gov.ru Дмитрий Корнеев

Его предшественником на посту начальника Управления МЧС по Костромской области был Александр Урусов, проработавший на этом месте с 2018 по 2019 год. Позднее Урусов был переведён в Пензенскую область, с 2019 года обязанности начальника Управления МЧС в Костроме временно исполнял его первый заместитель Юрий Бобин.